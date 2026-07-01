Над 80 са сигналите за паднали дървета, наводнени улици и подлези в Пловдив (Снимки)

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Към момента екипите на Пожарната продължават да работят по отстраняване на последствията от бурята

На повече от 80 сигнала са реагирали дежурните екипи на Пожарната в Пловдив за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от усложнената метеорологична обстановка тази вечер в града.

Заради силната гръмотенична буря и интензивните валежи, преминала над Пловдив през последните часове, в Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив са получени множество сигнали за произшествия.

Към момента екипите на службата продължават да работят по отстраняване на последствията и обезопасяване на засегнатите райони.

Дежурните от група "Оперативен център" следят развитието на обстановката и са в готовност да реагират с екипи при получаване на нови сигнали.

Основните пътни артерии в Пловдив са наводнени, а колекторът по бул. "Александър Стамболийски" с ул. "Индустриална" отново се е затлачил.