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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23151175 www.24chasa.bg

Парламентът решава за новото ръководство на НЗОК

2024
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Депутатите грешават за новото ръководство на НЗОК Снимка: Румяна Тонева

Народното събрание ще гласува днес подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

В сряда  бе представена кандидатурата на д-р Асен Меджидиев, предложен от "Прогресивна България" (ПБ) на 16 юни т.г. Народното събрание не успя да гласува кандидатурата му поради изчерпване на времето на заседанието, съобщава БТА. Меджидиев беше изслушан в парламентарната комисия по здравеопазване миналата седмица, като единствен кандидат, и представи приоритетите си.

Програмата на парламента предвижда и гласуване за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров.

Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка на 10 юни тази година. По-късно на същия ден подуправителят проф. Момчил Мавров също подаде оставка.

Депутатите грешават за новото ръководство на НЗОК Снимка: Румяна Тонева

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