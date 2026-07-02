Парламентът решава за новото ръководство на НЗОК

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Народното събрание ще гласува днес подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

В сряда бе представена кандидатурата на д-р Асен Меджидиев, предложен от "Прогресивна България" (ПБ) на 16 юни т.г. Народното събрание не успя да гласува кандидатурата му поради изчерпване на времето на заседанието, съобщава БТА. Меджидиев беше изслушан в парламентарната комисия по здравеопазване миналата седмица, като единствен кандидат, и представи приоритетите си.

Програмата на парламента предвижда и гласуване за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров.

Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка на 10 юни тази година. По-късно на същия ден подуправителят проф. Момчил Мавров също подаде оставка.