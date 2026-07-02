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10 г. психично болен мъж тормози ДКЦ в София

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Полиция СНИМКА: Архив

Това здравно заведение се обитава от 10 г. от психично болен мъж. Той е влизал в психиатрия. Това заяви директорът на 3-ото ДКЦ в София д-р Валентина Христова пред Нова тв. Мъжът се качва по стълбите и почва да тропа по вратите, проси пари, взема кафе и след това го хвърля по стълбите. В тоалетната прави всичко във вода. полиция

В голяма част от случаите мъжът, който е на 48 години е агресивен. Според Валентина Христова мъжът имал майка и сестра, но те са си взели ограничителна заповед. 

Общинският съветник Ваня Григорова заяви, че става дума за социален и здравословен проблем, тъй като мъжът трябва да има къде да живее. Тя каза, че решението е да има повече заведения за психичноболни

Полиция СНИМКА: Архив

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