98 пожара угасени за 24 часа, няма пострадали

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98 пожара са угасени през изминалото денонощие, пострадали няма. Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6 ч тази сутрин.

Противопожарните екипи са реагирали на 321 сигнала за произшествия.

Към 6 ч днес продължава гасенето на пожара, пламнал вчера в завод за третиране на отпадъци в столицата. На място има четири пожарни автомобила с екипи от столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 10 – в жилищни сгради; един – в промишлена; два – в транспортни средства; четири – в селското стопанство. Без нанесени материални щети са възникнали 75 пожара, от които 48 – в сухи треви, горска постеля и храсти; 22 – в отпадъци.

Извършени са 214 спасителни дейности и помощни операции, от които девет – при катастрофи в транспортни средства; три – при битови или промишлени инциденти (паднали дървета, камъни и предмети), за оказване на съдействие на граждани, отводняване и др.