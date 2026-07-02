Велислав Величков: Не трябва да има политически квоти, ако искаме независим ВСС

Продължаваме промяната" няма да подкрепи избор на членове на бъдещия Висш съдебен съвет, който е базиран върху предварително договорени политически квоти.

Това коментира Велислав Величков, депутат от ПП пред БиТиВи.

"Ние все още не сме стигнали до имена. Искаме да видим проекта за имена и дали можем да влезем в диалог с опозицията, защото не трябва да има парламентарни квоти. Ако има, това означава политическа зависимост на Висшия съдебен съвет", убеден е той.

По думите му това, което се прави сега в парламента не е опит за съдебна реформа, дори мнозинството се био съгласило, че е така.

"Критериите за избор на кандидатите за ВСС предложени от опозицията бяха отхвърлени. Много опасно е да попаднем на хора от същото статукво, които крепяха сегашния ВСС дълги години", каза още Величков.

"Прогресивна България" не знаят кого ще предлагат и чакат кандидатурите им да бъдат предложи. Мисля си, че чакат да им бъдат предложени, от този, който писа проекта на Закона за съдебната власт. На второ отложиха собствените си предложения и започнаха да припознават едни чужди предложения. Очевидно идват от правосъдното министерство и правят практиката на ГЕРБ и ДПС, а отричат", каза още той.