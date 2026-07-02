Отводниха повечето улици в пловдивския район "Южен" след пороя снощи

Все още не е ясно колко коли са премазани от рухнали върху тях дървета и клони

Повечето улици в "Южен" са отводнени след пороя снощи, съобщи за "24 часа" кметът на пловдивския район Атанас Кунчев. "В 0,35 часа снощи минах с колата си по ул. "Индустриална", имаше още вода, но екипите на ВиК бяха отворили шахтата и към 1 часа проблемът е бил решен", обясни Кунчев. "Индустриална" беше една от критичните пътни отсечки снощи. 3 са падналите дървета в "Южен" - в района на някогашната баня "Русалка" и улиците "Чорлу" и Бачо Киро".

Улици под вода имаше в целия Пловдив, защото дъждът беше силен и продължителен. Дежурните екипи на Пожарната работиха по над 80 сигнала за паднали дървета, наводнени улици и подлези.

Все още не е ясно колко коли са премазани от рухнали върху тях дървета и клони.