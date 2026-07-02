Продължава гасенето на големия пожар в завода за отпадъци в София

Продължава гасенето на големия пожар, който избухна в халета за преработка на пластмаса в София. Към 21:00 часа снощи огънят е локализиран.

През нощта на терен са останали 5 пожарни, а в момента там има 4 пожарни автомобила. Късно снощи химическият автомобил и линейката са напуснали района. Направени са 4 замервания на въздуха, като не са отчетени превишения в нормите.

"Следим непрекъснато ситуацията във връзка с възникналия пожар на територията на "Екобулпак". Нашата мобилна измервателна станция измерва концентрациите на основните атмосферни замърсители – фини прахови частици, азотен диоксид, въглероден оксид, озон и серен диоксид. Снощи от 10 часа разполагаме с качествени, надеждни данни от измерванията, които позволяват прецизен анализ на ситуацията в реално време. Искам да успокоя гражданите, че към настоящия момент няма опасност за здравето. Единствените фактори, така благоприятни от вчерашната буря, са, че се разсеяха замърсителите, падналият дъжд и вятърът подпомогнаха издигането и бързото разсейване на димния облак", съобщи пред БНТ Марин Маринов, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух", Столична община.

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- Към момента с нашата мобилна станция следим тези вещества, които в момента изброих. Мобилната ни станция беше позиционирана в Нови Искър по сигнал на граждани. Непосредствено след регистрацията на сигнала началникът на отдел „Въздух" към дирекцията премести и позиционира станцията на около 400 метра от мястото на пожара, за да проследява в реално време качеството на атмосферния въздух", допълни той.

"Мобилната ни измервателна станция дава достоверни данни – средночасови, средноденонощни, като тя дава качествени данни, каквито дават и станциите, които са от националната система на агенцията. Това са автоматични измервателни станции, които всъщност дават най-надеждните данни и хората могат да се доверят на тях", каза още Маринов.