Арена 8888 трябва да смени името си, ако домакинството за Евровизия е в София

Арена 8888 трябва да има ново име, ако домакинството за Евровизия е в София. Оказва се, че има конфликт със сегашното. Смяната ще бъде само за периода на конкурса. Днес ще имам среща с ръководството и се надявам да се стигне до съгласие, каза спортният министър Енчо Керязов пред БиТиВи.

По отношение на спортните бази и съоръжения той каза, че са заварили състояние, което е меко казано недопустимо и предизвикало много въпроси - защо се е стигнало дотук, кой носи отговорност за тяхното състояние и т.н.

"Стадион "Септември" има няколко клуба, заварихме базите в много лоши условия, за санитарните помещения не искам да коментирам. Освен това има търговски обекти, които не са включили договори с министерството за стопанисване. При един тенис корт, който отдаваме под наем има автосервиз без да плаща, паркинг също. Никой досега нищо не е предприел, мислехме, че нещо при нас е проблема, но се установи, че няма документи за плащане", разясни Керязов.

По отношение на проектобюджета за 2026 г. и финансите за спорта, министърът каза, че е благодарен на министъра на финансите, защото е трябвало да има намаление на 10% на бюджета за всяко министерството, но този на спорта ще бъде намален само с 5%.

"Спортния тотализатор отчита също много добри резултати в момента. За два месеца има значително подобрение" похвали се той.

По отношение на натрупаните проблеми във федерациите по думите му те са от различно естество. "Трябва да се извършат проблеми в закона, назначил съм работна група, която работи по него. Искаме да има устойчивост и да се гарантира спокойствието на спортистите. В момента у нас има регистрирани 111 федерации и малко по-малко от 5 хиляди клуба. Ще се борим за повече деца в спорта, за повече клубове и това е нашата работа - да тренират в нормални условия", каза министърът.

"Във външните дружества ще бъдат сменени ръководствата. Искаме да се управлява прозрачно и българските спортисти да тренират в нормални условия и да се подготвят в наши бази", каза той.

За стадион "Българска армия" изрази надежда в най-скоро време да бъде открит. "Държавата няма да пречи, ще съдейства", категоричен бе министърът.