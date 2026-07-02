Антон Кутев: Нашата цел не е да даваме пари на олигархията, а точно обратното

Ние не сме очаквали изведнъж от опозицията да ни заобичат. Ако изведнъж Асен Василев почне да ни хвали нещо не е наред. Това заяви пред Нова тв Антон Кутев от "Прогресивна България".

"Нашата цел не е да даваме пари на олигархията, а точно обратното. От април месец върви един спор. Те ни казват вие сте същите като нас и аз всеки път им казвам не сме като вас. Това, че вие подозирате, че ние ще даваме парите на олигархията, го разбирам. защото вие сте правили само това. Последните 30 години вървяха по този начин и хората гласуваха за "Прогресивна България", защото им е омръзнало", каза още Кутев.

По отношение на бюджета той заяви, че правителството иска да гарантира плащанията, което е много важно. Той обаче допълни, че не е убеден, че всички плащания са на масата. "Ние не случайно искахме тези одити, главно одите на АПИ, за да може да разберем кои са примерно сертифицираните, но не фактурираните пари в АПИ", каза Кутев. Според него има не отбелязани суми и те са в големи размери.

Той допълни, че този бюджет, който се приема през юли и голямата част от него е изразходвана, то е ясно, че той не може да направи чудеса. Кутев цитира Гълъб Донев и заяви, че това е бюджет на реалността. Кутев каза, че целта е да се спре нарастването на разходите.

"Съгласен, че трябва да има реформа в МВР и най-вероятно ще има", обясни още Кутев. Той допълни, че се работи и по следващия бюджет.