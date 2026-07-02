Илияна Йотова ще удостои с Почетния знак на президента Националния военноисторически музей

Президентът Илияна Йотова ще отличи днес Националния военноисторически музей (НВИМ) с Почетния знак на президента. Това съобщиха от прессекретариата на президентската институция. Отличието е във връзка с годишнината от основаването на музея и за дългогодишния му значим принос за опазването на националната памет, съхраняването на историята на Българската армия и активната военнопатриотична дейност.

Държавният глава ще участва и в откриването на изложбата „Калейдоскоп на паметта", с която ще бъде отбелязана 110-ата годишнина от създаването на Националния военноисторически музей. Експозицията представя артефакти, които рядко или никога до този момент не са били показвани – лични оръжия, архивни документи, фотографии, изящни предмети от дворцовия и офицерски бит, произведения на ювелирното изкуство от изтъкнатите европейски ателиета от края на XIX и началото на XX век. Специално за изложбата е създадено приложение, което представя 110 подбрани експоната от фондовете на Военния музей.

За широката общественост Националният военноисторически музей ще работи с вход свободен на 3 юли (петък) от 10 до 17 часа, когато всички ще имат възможност да разгледат изложбата, съобщиха от музея. Само на 3 юли част от изложбата ще бъдат изключително ценни, много рядко представяни пред публика експонати – голямото огърлие на ордена „Св. Св. Равноапостоли Кирил и Методий", чийто единствен носител и негов Велик магистър е монархът, както и официалният и ежедневният жезъл на Борис III – едни от най-ценните царски символи, изработени по поръчка за 25-годишния юбилей от възкачването му на трона, които той никога не получава заради преждевременната си смърт.