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Провериха 27 рибари на язовир „Ахелой“, не ги хванаха в нарушения

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Агенцията по рибарство и аквакултури провери 27 рибари. СНИМКА: Pixabay

27 рибари,  мятали въдица в язовир "Ахелой", провери в рамките на два дни Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Не са ги хванали в нарушения.

Инспектиращите са от сектор „Рибарство и контрол" и действат в рамките на текущия контрол върху любителския риболов в района. От ИАРА изразяват благодарност към риболовците, които спазват нормативните изисквания.

Преди няколко дни агенцията предупреди, че започва интензивни проверки на язовир „Ахелой", като контролът ще се извършва както през светлата, така и през тъмната част на денонощието през целия летен период. Тя призовават риболовците да спазват нормативните изисквания и при установяване на нарушения незабавно да подават сигнали на телефон 112.

На 24 юни Областна администрация – Бургас принудително иззе и възстанови управлението си върху язовир „Ахелой". От администрацията съобщиха, че проблемът с незаконното използване на язовира датира от 2021 г., а осъществената акция е без аналог в страната.

Агенцията по рибарство и аквакултури провери 27 рибари. СНИМКА: Pixabay

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