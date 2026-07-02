Терзиев: Над 100 сигнала след бурята, важното е, че няма пострадали

Над 100 сигнала са постъпили в Столичната община за паднали дървета и клони, завирявания и затруднения в движението след бурята, която връхлетя града вчера. Продължаваме работа по възстановяването на щетите и няма да спрем, докато градът не се върне към нормалния си ритъм. Най-важното е, че няма пострадали хора. Това заяви кметът на София Васил Терзиев.

Екипите на Столична община продължават работа по разчистването на последиците от бурята, която премина над София в сряда вечерта. Над 10 аварийни екипа и тази сутрин са на терен, като продължават обработката на сигналите за паднали дървета и клони, повреди по общинската инфраструктура и необходимите обезопасителни дейности.

През нощта са постъпили и са обработени над 100 сигнала, свързани основно с паднали дървета и клони, локални завирявания и затруднения в движението. Градският транспорт се движи нормално.

„Оставаме на терен, докато не разчистим всяка следа от бурята снощи. Тя беше кратка, но на много места нанесе сериозни щети", подчерта кметът.

По думите му работата на общинските екипи е започнала веднага след бурята и е продължила до късно през нощта.

„Към екипите на Столична община се присъединиха и фирмите по поддръжка на зелената система и чистотата, които работят извънредно рамо до рамо с пожарната и доброволците. Първата ни задача беше да разчистим местата, където падналите дървета и клони затрудняват движението. Днес продължаваме с останалите сигнали и започва възстановяването на щетите по общинската инфраструктура", обясни Терзиев.

Кметът отбеляза, че бурята е нанесла щети и на градската зеленина.

„За съжаление загубихме красиви и стари дървета. Те са част от лицето на София. Природата понякога е безмилостна, но през есента ще засадим нови дървета, за да възстановим загубеното", заяви той.

Според него бурята е показала и колко важна е постоянната работа по поддръжката на градската инфраструктура.

„Такива вечери показват колко важна е постоянната, често незабележима работа по поддръжката на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея огромното количество вода, което се изля за минути, се оттече бързо. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от голямото количество листа и клони, паднали по време на бурята", посочи кметът.

Той благодари на всички, които са работили през нощта, както и на гражданите, които са помогнали за разчистването около домовете си.

„Благодаря на служителите на общинските структури, които не се прибраха по домовете си, а останаха да работят до късно и днес отново са на линия. Благодаря на пожарникарите, доброволците и на всички софиянци, които без да чакат някой друг, излязоха пред домовете си и се погрижиха за улицата, която всички споделяме. Видях призиви за взаимопомощ между съседи и това ми дава увереност, че каквито и бури да идват, ще се справяме заедно", подчерта Терзиев.

От общината напомнят, че и днес прогнозата предупреждава за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Екипите остават в готовност да реагират при необходимост, а гражданите се призовават да бъдат внимателни и да следят информацията и предупрежденията на компетентните институции.