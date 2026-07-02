Близо 200 сигнала за мазутни петна по Черноморието са проверени през юни

Предприетите мерки дават резултат, състоянието на засегнатите плажове постепенно се подобрява, посочи екоминистърът

От началото на юни до 29 юни в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) са постъпили близо 200 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по Българското Черноморие. По всички е извършена проверка и са предприети необходимите действия. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на изслушване в парламентарната Комисия по туризъм в сряда.

Тя посочи, че най-много сигнали има в област Бургас, основно за плажовете в общините Царево и Созопол.

"При установяване на замърсяване регионалните инспекции по околната среда и водите незабавно уведомяват концесионерите на съответните плажове, които са длъжни да организират почистването. За неохраняемите плажове информацията се изпраща до областните управители, които предприемат необходимите мерки", посочи Карамфилова, цитирана от БТА.

Министърът допълни, че МОСВ е уведомило и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, която следва да предприеме действия в рамките на своите правомощия.

По думите ѝ по всички сигнали е реагирано своевременно, а изпълнението на дадените предписания се проследява чрез последващи проверки на място. Към момента концесионерите реагират адекватно и почистват засегнатите участъци, като министерството продължава да наблюдава ситуацията и да обработва новопостъпващите сигнали.

"Предписанията за почистване на плажовете, засегнати от мазутни замърсявания, се изпълняват, а извършените проверки показват значително подобрение на ситуацията каза Карамфилова в отговор на въпрос на Росица Кирова от ГЕРБ-СДС по време на изслушването.

По думите на министъра още с постъпването на първите сигнали Министерството на околната среда и водите е започнало работа в постоянна координация с останалите компетентни институции. Проверките на място са извършвани още в деня на подаване на сигналите.

Карамфилова посочи, че при инспекциите е установено появяването на нови мазутни топчета на отделни места, но участъците, за които вече са били издадени предписания, са почистени. Според нея това показва, че предприетите мерки дават резултат и състоянието на засегнатите плажове постепенно се подобрява.

По думите ѝ са изследвани показатели за нефтопродукти и други замърсители, като при нито една от анализираните проби не са установени стойности над допустимите нормативни граници. За част от изследваните вещества концентрациите са били под границата на откриване. По думите ѝ това означава, че към момента анализите не показват превишения на нормативно определените показатели.

Миналата седмица МОСВ съобщи, че е предприело незабавни действия по постъпили сигнали за наличие на нефтопродукти по плажните ивици на българското Черноморие. В Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас бяха постъпили 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете на Южното Черноморие.