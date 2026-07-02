511 евро глоба за мъж, подал фалшив сигнал за бомба в Сопот

Съобщил на телефон 112, че взривното устройство е в изоставен автомобил на бензиностанция

Глоба от 511,29 ще трябва да плати 56-годишен мъж, подал фалшив сигнал за бомба в Сопот. По обяд на 3 юни 2025 г. той се обадил на спешния телефон 112 и съобщил, че в района на бензиностанция в града е изоставен лек автомобил, в който имало взривно устройство. Тогава от МВР съобщиха, че периметърът е отцепен и щателно претърсен, но не е намерено нищо опасно. Малко по-късно беше задържан и мъжът, вдигнал фалшива тревога.

Изправен пред Районния съд в Карлово, той е освободен от наказателна отговорност и санкциониран само с пари. Решението не е окончателно и може да бъде оспорено пред Окръжния съд в Пловдив.