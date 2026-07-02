Джартов: Овладян е големият пожар в халето за преработка на пластмаса в София

Овладян е големият пожар, който пламна в хале за преработка на пластмаса в София. Това съобщи по БНТ директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.

По думите му е имало липса на достатъчно вода в хидрантите в близост до обекта, но от пожарната са били готови за такава ситуация. Тепърва предстои да се изяснят причините за изгорелите складове.

Няма замърсяване на въздуха в района на пожара. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химическия автомобил на пожарната - 3 в района около пожара и едно в квартал "Люлин". Не са отчетени стойности, които превишават нормите. От столичната община съобщиха, че измервателната станция за качеството на въздуха ще остане в района на пожара в следващите 2 седмици , през които ще се извършва ежедневно замерване на стойностите.