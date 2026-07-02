Руският патриарх благодари на българския за подкрепата му към свързаната с Москва Украинска православна църква

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Патриархът на Русия Кирил благодари на българския патриарх Даниил за подкрепата му към Украинската православна църква (УПЦ), дълбоко свързана с Москва. Руският патриарх Кирил е полковник от КГБ.

Патриарх Кирил изразява своята благодарност към българския патриарх в поздравителното си послание по повод втората годишнина от патриаршеската интронизация на Даниил, която бе във вторник.

Руският патриарх хвали българския за неговото "всеотдайно ръководство" и усилията му да укрепва вярващите в православната вяра. Той определи българският патриарх като пример за вяра и пастирска грижа.

"Продължавайки просветителската дейност на светите равноапостолни Методий и Кирил, преподобния Йоан Рилски, свети Евтимий Търновски и другите усърдни работници в Христовото лозе, Вие се грижите за укрепването на поверените Ви Божии деца в спасителната православна вяра, която от древността обединява нашите народи", гласи посланието на руския патриарх.

Кирил благодари специално за подкрепата към архиереите, духовенството и вярващите от Украинската православна църква под ръководството на митрополит Онуфрий.

В Украйна има два клона на православната църква. Единият е Украинска православна църква, която е дълбоко свързана с Москва, съобщава Mediapool.

Украинската православна църква (УПЦ) осъди пълномащабната руска инвазия още в самото ѝ начало през 2022 г. и обяви независимостта си от Московската патриаршия, но и досега отказва да преприеме необходимите стъпки, за да финализира процеса на независимост.

Другият клон е Православната църква на Украйна (ПЦУ), която стана независима от Руската православна църква през 2019 г. с декрет, подписан от вселенския патриарх Вартоломей. Руската православна църква не признава нейната независимост, а понастоящем и Българската патриаршия не е предприела подобен ход.

През лятото на 2024 г., месеци след като Даниил беше избран за патриарх, предстоятелят на Православната църква на Украйна митрополит Епифаний призова българския патриарх да осъди руските престъпления в Украйна. И до днес обаче няма подобна категорична позиция на патриарх Даниил.

Дори напротив месеци след молбата на Епифаний патриарх Даниил призова вярващите да се молят за укрепването на Украинската православна църква. Няколко месеца след това, той обяви, че Светият синод има комисия по въпроса с украинската църковна автокефалия и казусът следва да намери решение след края на войната.

Поздравлението руския патриарх идва само дни, след като Даниил определи като "смела постъпка" позицията на премиера Румен Радев, който заплаши, че България ще наложи вето на 21-вия пакет санкции срещу Русия, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил.

"Това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Мисля, че е правилно решението", каза той пред журналисти.

След това Светият Синод, чийто председател е Даниил, излезе с позиция, че не е в компетенциите му да се произнася по темата с новите санкции срещу Русия, които включват и водача на руската църква.

Във вторник Даниил призова геополитиката да не се намесва в църковните дела.

"Нека не намесваме геополитиката в църковните дела. Дори имаше наскоро изявление при срещата папа Лъв с кардинали от цял свят, където се изрази и такова становище, че санкциите, които налага Европейския съюз са спрямо едни държави. В същото време не се прилага този принцип към други места, където има въоръжени конфликти, нашествия и много по-брутални последици за цели народи", каза той.

Откакто беше избран за Български патриарх и Софийски митрополит през 2024 г., Даниил неколкократно е използвал близка до Кремъл реторика. Такива позиции той е заемал и когато все още беше Видински митрополит.

Ето какво гласи поздравителното послание на патриарх Кирил:

Негово Светейшество Кирил, Патриарх на Москва и цяла Русия, поздрави Негово Светейшество Даниил, Български патриарх, по повод годишнината от интронизацията му.

На Негово Светейшество, Светейшия Даниил, митрополит Софийски, патриарх Български

Ваше Светейшество, възлюбен събрат и съслужител пред Божия престол!

От сърце Ви поздравявам с втората годишнина от патриаршеското Ви интронизиране.

Призован от съборния разум на българското православие към високото и отговорно предстоятелско служение, Вие с ревност за Божията слава управлявате църковния кораб и показвате в себе си пример за добри дела, в учението — чистота, благоприличие, непорочност (Тит 2:7), както и искрена бащинска любов към паството.

Продължавайки просветителските дела на светите равноапостолни Методий и Кирил, преподобния Йоан Рилски, свети Евфимий Търновски и други усърдни работници в Христовата лоза, Вие се грижите за укрепването на поверените Ви Божии деца в спасителната православна вяра, която от древност обединява нашите народи.

Искрено благодаря на Ваше Светейшество за подкрепата към йерарсите, духовенството и вярващите на страдащата Украинска православна църква.

В този значим за Вас ден Ви пожелавам сила на духа и тялото, както и неизчерпаема помощ от Вседаровития Господ за дълги години на мирно и благословено патриаршество.

С братска любов в Христа Иисуса,

+КИРИЛ, ПАТРИАРХ НА МОСКВА И ЦЯЛА РУСИЯ