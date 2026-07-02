Столичният "Люлин" е задушен след пожара, властите твърдят, че въздухът е чист

Направени са 4 замервания на въздуха, не са отчетени превишения в нормите

Силна миризма на изгоряла пластмаса се носи из столичния квартал "Люлин" след големия пожар в завод за обработка на отпадъци. Голяма част от жителите на квартала не отварят прозорците си заради задушливата миризма.

Според сайта IQAir качеството на въздуха над столичния кв. "Люлин" е нездравословно.

Въпреки това от РИОСВ отричат въздухът да е замърсен. Няма превишения на показателите на качеството на въздуха след пожара, който възникна в завод за третиране на отпадъци на фирмата „Екобулпак" в София. Това съобщиха за БТА от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София.

До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химическия автомобил на пожарната - 3 в района около пожара и едно в квартал "Люлин". Не са отчетени стойности, които превишават нормите. От столичната община съобщиха, че измервателната станция за качеството на въздуха ще остане в района на пожара в следващите 2 седмици, през които ще се извършва ежедневно замерване на стойностите.

Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов съобщи, че пожарът вече е потушен. Към този момент обаче миризмата на изгоряла пластмаса все още мъчи един от най-големите квартали в София.

"Данните от лабораторията за измерване качеството на въздуха не са обезпокоителни. Въпреки че се усеща миризма из квартала, няма опасност за живота и здравето на гражданите", пише кметът на Люлин Георги Тодоров.

Сигналът за пожара е получен в 16:30 ч в четвъртък. Запалили са се два халета, като огънят е обхванал над 2000 кв. метра.