Продължава разчистването на щетите след бурята в Пловдив, кметът свика оперативен щаб

Над 100 са сигналите за паднали дървета и клони, запушени шахти и наводнени участъци

Дежурни екипи продължават и в момента работа по отстраняване на последствията от силната буря, която премина над Пловдив снощи, съобщиха от общината.

Още с настъпването на усложнената метеорологична обстановка кметът Костадин Димитров свика оперативен щаб с участието на свои заместници, районни кметове и директори на общински предприятия. Щабът заседаваше в администрацията на район „Южен", откъдето имаше най-много сигнали. Мобилизирани бяха всички общински служби. По разпореждане на Костадин Димитров на терен незабавно излязоха екипи на предприята „Градини и паркове", „Чистота", „Организация и контрол на транспорта" и доброволно формирование „Пловдив 112", които работиха през цялата нощ по разчистването и обезопасяването на засегнатите места.

От снощи до момента в Община Пловдив и в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" са постъпили над 100 сигнала за паднали дървета и клони, запушени шахти и наводнени участъци. Община Пловдив е в постоянна координация с Пожарната и останалите компетентни институции.