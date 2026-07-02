Нанков: Единствените договори за мантинели за последните 9 г. са подписани от екипа на министър Шишков

Единствените договори, подписвани например за текущ ремонт и поддръжка за последните 5 години, са подписаните договори от екипа на министър Шишков, да съм акуратен в изказа си, през 2023 г. Единствените договори за мантинели, доставка и монтаж на мантинели по нашите републикански пътища, подписани за последните 9 години, са подписаните през 2022 г., през месец септември 2022 г., от екипа на министър Шишков и неговия председател на Агенция „Пътна инфраструктура". Това са фактите, всичко останало, както и на този ден заявихме, са махленски спекулации на политици. Това заяви в ефира на "Денят започва" по БНТ Николай Нанков, бивш регионален министър и народен представител от ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Договорите, за които коментираме, за които се правят ремонти по „Тракия" и „Хемус", отново са подписани от екипа на министър Шишков, контролирани от министър Шишков и очакваме проверки на същите тези министри по отношение на тези дейности", добави Нанков.По отношение на авансовите плащания и индексациите, Нанков коментира:

"Това е поредната партенка и внушение, което се направи от сегашния екип на регионалното министерство – че авансовите плащания могат да бъдат индексирани. Няма подобна методика, няма подобна практика, няма подобна законова възможност. И старата методика, и тази, която в момента министърът на регионалното развитие е предложил на обществено обсъждане, не позволяват индексиране на аванси. А in house договори, повтарям – in house е извън приложното поле на Закона за обществените поръчки. Втората много важна подробност, с която спекулират колегите от „Прогресивна България", е, че те важат за стари договори. Не. Всяка методика и всяка възможност за индексиране се прилага не ex lege за стари такива, а за всички подписани договори след приемането на конкретната методика. Т.е. с методиката, за която визираше и министър Шишков, не могат да бъдат индексирани авансите по e-house договорите за „Хемус", северезопадния път и т.н."

Той уточни какво наследство в пътната инфраструктура са оставили от ГЕРБ-СДС по времето на управлението си.

"Нашето наследство в пътната инфраструктура, да си дадем ясен отговор, е от 2020–2021 година. Казвайки „новите управляващи", да не забравяме , че през последните почти 6 години сегашните управляващи управляваха страната през почти 2 години като служебни министри, служебни премиери и т.н. Когато говорим за наследство, нека си даваме отново ясна сметка за кое наследство говорим, тъй като част от сегашните проблеми, за които обществото проявява особена чувствителност, са в резултат на действие или бездействие на сегашни министри в качеството им на служебни такива преди 3–4 години."

Нанков отбеляза, че сегашните управляващи увеличават бюджета с над 2 милиарда евро за пътища и общински проекти.

"Парите за поддръжка се предвиждат в рамките на законите за държавния бюджет, на база на всяка една бюджетна година. В рамките на законите за държавния бюджет има предвидени средства и по отношение на издръжка, текущи ремонти, доставка и монтаж на мантинели. Има средства и за ново строителство, както на общински обекти, така и на държавни такива. Затова толкова настоявахме декември да приемем редовен бюджет. Затова помолихме за отсрочка 20 дни, за да приемем редовен бюджет след обществените вълнения и протести, които свалиха правителството на премиера Желязков през декември.

С около 2 милиарда евро по-малко от предвижданията на сегашните управляващи. Повтарям – с малко над 2 милиарда евро по-малко от предвижданията в закона за държавния бюджет, който очакваме да бъде входиран в деловодството в НС."