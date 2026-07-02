Мълнии и късо съединение запалили два пожара във Видинско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два пожара са потушили екипи на районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" във Видин през последното денонощие.

При единия инцидент огън е горял в апартамент в жилищен комплекс „Крум Бъчваров" във Видин. Пламъците са унищожили мебели, домашно имущество, бяла, черна и компютърна техника. Причината за пожара е късо съединение.

Пожар е възникнал и в селскостопанска постройка в село Костичовци. Унищожени са фургони и паянтова постройка, а две сгради са спасени. По данни на полицията огънят е причинен от мълнии.

През изминалото денонощие екипите на пожарната са реагирали и на пет сигнала за оказване на техническа помощ. Огнеборците са отводнили мазе на улица „Бдин" във Видин и са отстранили паднали дървета в село Иново, в землището на село Върба и в районите на селата Ошане и Чичил.

Случаите в област Видин са част от общо 98 пожара, ликвидирани в страната през изминалото денонощие, съобщава БТА.