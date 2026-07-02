Мъж е в болница след спречкване между строителни работници в Габрово

48-годишен е задържан, а колегата му строител е в болница с фрактура, след като двамата се скарали. На 1 юли, около 15:20 часа, е възникнало спречкване между двама строителни работници в района на бул. „Могильов" в Габрово. Вследствие на падане на земята, е пострадал 49-годишен мъж от село Шумата, който е получил фрактура на подбедрицата. Той е настанен в ортопедично отделение, без опасност за живота.

За срок до 24 часа е задържан 48-годишен мъж от Габрово. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава под надзора на прокуратурата.