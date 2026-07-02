Дариха носилка и дефибрилатор на планинските спасители във Велико Търново

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Лайънс клуб Велико Търново Янтар дари носилка, дефибрилатор и екипировка за нуждите на Планинската спасителна служба. Това оборудване е изключително важно при мисиите за спасяване на човешки животи на планинските спасители, казаха от БЧК..

Стойността на дарението възлиза на 3 600 евро, но не по-малка стойност има подкрепа към дейността на доброволческата организация.

Оборудването беше официално предадено в залата на Областния съвет на БЧК- Велико Търново.

Събитието уважиха деца от Танцова школа "Рали" и чудесните изпълнители на Стела Дойкова, които са били част от благотворителните концерти за набиране на средства.

Дарителите пожелаха на планниските спасители по-малко да им се налага да използват екипировката и оборудването, а когато ги използват, краят винаги да е щастлив.

От Областния съвет на БЧК благодариха на всички членове на Лайънс клуб Велико Търново Янтар и на децата с добри сърца!