Хванаха двама мъже и една жена да шофират пияни в Белоградчик

Двама мъже са задържани в полицейското управление в Белоградчик за шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин.

Двадесетгодишен жител на Белоградчик е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф" с 1,70 промила алкохол. Нарушението е констатирано при полицейска проверка сутринта на 30 юни по пътя от с. Бела към с. Гранитово. Водачът е дал проби за медицинско изследване, а по случая е образувано досъдебно производство.

В ранния следобед на същия ден между селата Бело поле и Ружинци е спрян лек автомобил „Фиат", управляван от 25-годишен жител на с. Ружинци. При тест с дрегер уредът е отчел 2,80 промила алкохол. Мъжът е отказал да даде проби за медицинско изследване, като по случая е образувано бързо производство.

На 24 юни жена на 42 г. е задържана за шофиране след употреба на алкохол край Арчар. След тестване с техническо средство, пробата на водача е отчела 1,75 промила алкохол.

За последното денонощие полицейските екипи в региона са реагирали на 19 сигнала, като един от тях е бил за нарушаване на нощната тишина. При извършени проверки на 87 лица и 75 моторни превозни средства, служителите на реда са съставили 10 акта и 30 фиша за установени нарушения.