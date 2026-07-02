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1 милион личинки толстолоб бяха пуснати в язовир „Доспат“

Валентин Хаджиев

[email protected]

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Във язовира са разселени 1 000 000 личинки толстолоб осигурени от Института по рибовъдство в Пловдив. Снимки: ИАРА

Мащабна зарибителна акция беше проведена в язовир Язовир Доспат, където бяха пуснати 1 милион личинки от толстолоб. Инициативата е реализирана под контрола на Териториалното звено- Смолян към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Зарибителният материал е осигурен от Институт по рибовъдство в Пловдив и е придружен с необходимите документи за произход и здравословно състояние.

Акцията е финансирана със средства от 5-процентните отчисления върху издадените риболовни билети, с участието на девет риболовни сдружения от област Смолян.

Според експертите толстолобът има важна роля за поддържането на чистотата на водоемите, тъй като се храни с фитопланктон и ограничава развитието на водорасли. От ИАРА посочват, че акцията е част от политиката за устойчиво управление и опазване на рибните ресурси в България.

Язовирът е един от най-зарибените в България с няколко вида риба- пъстърва, костур, кефал, уклей, шаран, червеноперка, каракуда и др. Когато започнат жегите, броят на рибарите по бреговете на Доспат се увеличава значително.

Бракониерството не се толерира, тъй като стражарите на язовира следят за мрежи и парашутки дори в най-затънтените заливчета. С плавателна техника се извършват обходи по цялото протежение- от Доспат до Сърница, за охрана на водния басейн.

Във язовира са разселени 1 000 000 личинки толстолоб осигурени от Института по рибовъдство в Пловдив. Снимки: ИАРА
Във язовира са разселени 1 000 000 личинки толстолоб осигурени от Института по рибовъдство в Пловдив. Снимки: ИАРА
Във язовира са разселени 1 000 000 личинки толстолоб осигурени от Института по рибовъдство в Пловдив. Снимки: ИАРА

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