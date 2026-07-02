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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23152317 www.24chasa.bg

Трима ограбиха 94-годишен мъж в село Нова Черна

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Полиция СНИМКА: Архив

Служители на РУ-Тутракан разследват грабеж, извършен тази нощ в село Нова Черна. Сигналът за престъплението е получен на тел.112 около 04:30 часа.

Според първоначалната информация 94-годишен самотноживеещ мъж е бил приведен в безпомощно състояние от три неизвестни лица, след което от дома му е отнета неустановена към момента сума.

Незабавно на адреса е изпратен полицейски екип, извършва се оглед от дежурна оперативна група. Събрани са конкретни данни, насочващи разследващите към изясняването на случая. Образувано е досъдебно производство по чл. 198 от НК, разследването продължава под надзора на Районната прокуратура.

Полиция СНИМКА: Архив

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