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12 паднали дървета от силния вятър снощи са премахнали пожарникарите в Габрово

Дима Максимова

[email protected]

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 Екипите на РДПБЗН – Габрово са реагирали на 12 сигнала за техническа помощ, всички свързани с паднали дървета вследствие на бурята, преминала в сряда вечерта.
Сигналите са постъпили в интервала между 19:34 часа на 1 юли и полунощ на 2 юли. Пожарникарите са работили за разчистване на пътните платна и осигуряване безопасността на движението.
Отстранени са паднали дървета в с. Раховците, с. Орловци, с. Източник, както и на улиците „Алеко Константинов", „Д-р Илиев-Детския", „Индустриална", „Преслав" и бул. „Стефан Караджа" в Габрово. Разчистени са и два участъка на пътя в прохода Шипка.
Дърво е паднало и на пътя София - Велико Търново в землището на Севлиево. 

Във връзка с усложнената ситуация по пътищата в бурята от полицията издадоха специално предупреждение гражданите да бъдат изключително внимателни при придвижване.
Шофьорите да са с повишено внимание и да се движат със съобразена скорост, както и да бъдат подготвени за внезапно възникнали препятствия по пътното платно.

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