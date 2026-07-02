През юли и август Лидл България насочва 100% от даренията от автоматите за обратно приемане на PET бутилки и кенове към подготовката на кандидатурата на Епископската базилика на Филипопол и късноантичните мозайки на града за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Така, през тези два месеца, всяка върната бутилка или кен се превръща в лесен и достъпен начин гражданите да подкрепят една от най-значимите в този момент културни каузи в България.

История, която заслужава световно признание

Епископската базилика на Филипопол е най-голямата раннохристиянска църква, откривана в България, и един от най-значимите паметници на ранното християнство в Югоизточна Европа. Разположена в сърцето на Пловдив, тя пази над 2000 кв. м уникални мозайки от IV–VI век, създадени от местно мозаечно ателие със собствен уникален стил.

След десетилетия археологически проучвания и мащабна реставрация, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България“, Община Пловдив и десетки специалисти, Базиликата отвори врати за посетители през 2021 г. Днес тя е сред най-разпознаваемите културно-исторически обекти в страната.

Една от важните крачки по пътя към Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО вече е направена, след като кандидатурата на Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол беше вписана в Индикативния списък на организацията. Предстоят обаче следващи етапи от процеса, които изискват сериозна експертна подготовка, международна експертиза и широка обществена подкрепа.

фотограф: Антони Георгиев

За да се продължи напред, трябва да бъде подготвена необходимата документация за кандидатурата – процес, който изисква време, координация между институциите и ангажиране на на специалисти от различни области, което неминуемо е свързано със средства. Ключов етап предстои още през 2027 г., когато България трябва да подаде първата част от документацията. Именно тази подготовка ще бъде подпомогната чрез средствата, събрани от инициативата на Lidl.

„Вярваме, че големите каузи имат нужда не само от институционална, но и от обществена подкрепа. С тази инициатива даваме възможност на нашите клиенти да станат част от усилията България след повече от 40 години отново да има обект под закрилата на ЮНЕСКО. Надяваме се това да бъде пример как бизнесът, институциите и гражданите могат да работят заедно в името на културното ни наследство“, заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Кампанията идва в символична година, когато се отбелязват 5 години от откриването на реставрираната Епископска базилика и 70 години от членството на България в ЮНЕСКО. Докато институциите и експертите работят по подготовката на кандидатурата, гражданите също получават възможност да дадат своя принос. Достатъчно е при връщането на PET бутилки и кенове в автоматите на Lidl през юли и август да изберат бутона „Дари“, за да насочат стойността на опаковките в подкрепа на подготовката на кандидатурата.

Грижа за обществото и грижа за природата

Платформата за дарения през автоматите за обратно приемане на пластмасови бутилки и кeнове на Lidl e проект, който съчетава две важни цели – насърчаването на устойчивото поведение и подкрепата за обществено значими каузи с дългосрочна стойност.

След края на целевата кампания през юли и август клиентите на Lidl ще могат да продължат да даряват сумите от върнатите опаковки в полза на постоянните четири общонационални каузи, включени в платформата - кузите на организациите фондация „Лазар Радков“, WWF България, Animal Rescue Sofia и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.