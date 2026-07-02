ДПС пита как Ивайло Мирчев разполага със секретна информация от ДАНС

Как депутатът Ивайло Мирчев разполага със секретна информация от ДАНС питат от ДПС, след като по-рано днес Мирчев разказа в парламента, че в службата има разработки за нарушения на Момчил Мавров, който подаде оставка като подуправител на НЗОК през юни. Според него разработките са за "тежки корупционни практики", но как е разбрал за тях - не казва.

"Той разгласи класифицирана информация, за която не стана ясно от къде и как е придобита, т.е. има теч от службите. Той заяви "в доклада пише". Няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които не се намират в Народното събрание. Той би трябвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, но още повече трябва да обясни как е придобил тази информация и защо си позволи да я огласи", каза Калин Стоянов пред репортери в парламента.

Тази сутрин парламентът се занимава с избор на Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса и освобождаване на настоящото ръководство, с което на практика Меджидиев ще стане и.ф. шеф на касата. От "Демократична България" опитаха два пъти да отложат избора.

В свое изказване Мирчев разказа, че има разработка, според която Мавров и Меджидиев са оказвали натиск на шефа на Медицински надзор да увеличава леглата в конкретни частни болници, за да се точат пари от НЗОК. Твърди, че има и други разследвания срещу Мавров и Меджидиев, но "са били покрити".

"Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, примерно на герой от "Костенурките нинджа", друга - на знаков квартал в Пловдив, а трета - на същества от древногръцката митология? Може би става дума за корупционни схеми за милиарди евро", каза Мирчев в залата, с което предизвика реакцията на ДПС. След изявлението на Калин Стоянов пред медиите излезе и самият Мирчев, но как е получил информацията така и не каза.

"Не е важно дали съм го чел (б.а. - доклада), а че от 10 млрд. евро в българското здравеопазване една голяма част от тях се краде. Когато това нещо се каже и се разбере, че прокуратурата го е потулила, от партията на Пеевски протестират, т.е. засегнат неговия интерес. Ние знаем много неща и мога да ви кажа, че моделът на се сменя, а фасада, в случая дори тя не се сменя, защото се въртят същите лица. Дали има теч трябва да разбере прокуратурата", коментира Мирчев.

Колегата му Божидар Божанов обясни, че не знае дали това е класифицирана информация, но и че е достъпна до широк кръг от хора.