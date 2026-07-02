Във връзка с инвестиционно намерение на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за планирана рехабилитация, състояща се в подмяна на разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения в района на ж.к. "Младост", за периода от 08:00 ч. на 15.07.2026 г. до 18:00 ч. на 14.08.2026 г. ще бъде преустановено топлоснабдяването за следните адреси: бул. "Сливница"- блок 187 (всички входове), блок „Интернационал“, Школа на МВР, Делта Планет мол.

С цел оптимизиране на изпълнението на инвестиционните дейности ще бъде извършена предварителна подготовката в периода 06.07.2026 г.- 14.07.2026 г.

Екипът на „Веолия Енерджи Варна" ЕАД