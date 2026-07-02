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България спечели 4 медала на Балканската олимпиада по физика

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Български ученици спечелиха един златен, един сребърен и два бронзови медала на Осмата Балканска олимпиада по физика (Balkan Physics Olympiad, BPO 8) в Истанбул. С този успех за пореден път се затвърди силното представяне на страната ни в престижното международно състезание. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката. 

Златния медал спечели Мирослав Драганов от Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков" в Бургас.

Никола Костов от Софийската математическа гимназия спечели сребърен медал.

Бронзови медали завоюваха Борис Пулев от Националната природо-математическа гимназия и Кирил Момчилов от Софийската математическа гимназия.

Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели.

Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17-годишна възраст. Целта ѝ е да насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на млади таланти и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона. Тази година домакин на надпреварата беше Истанбул, Турция.

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