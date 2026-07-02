Телефонни апарати от 19-ти век показват в музея в Стрелча

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Уникални автентични експонати – едни от първите телефонни апарати, появили се в България в края на XIX век, използвани в кметства и домовете на заможни семейства, могат да се видят в изложба в Историческия музей в град Стрелча. Експозицията "Бързо, точно, срочно!" е гостуваща и е притежание на Регионален етнографски музей в Пловдив.

Сред апаратите-уникати впечатляват телефони на фирмите „Берлинер", „Уестърн Електрик" и „Сименс и Халске" с две слушалки за конферентен разговор, както и един от първите монетни телефони с марка „Ериксон".

Изложбата бе открита на 1 юли и датата не е избрана случайно – именно на 1 юли 1879 г. е поставено началото на телеграфо-пощенските съобщения в Княжество България.

Регионален етнографски музей – Пловдив притежава най-богатата колекция в страната, представяща историята и развитието на съобщенията в България, предоставена благодарение на БТК – АД.

Изложбата е богато илюстрирана с текстови и снимков материал, който проследява най-важните събития и факти от историята на съобщенията по българските земи – от периода на Османската империя с „татарската конна поща" и специално създадените „мензили" (станции), до въвеждането на телеграфа у нас през 1855 г. и неговото последващо развитие.

Сред най-ценните експонати е морзов апарат от 1857 г.

Любителите на старите пощенски картички и марки ще могат да видят колекция, представяща образци от първите български пощенски марки („сантими") от 1879 г. до 80-те години на ХХ век.