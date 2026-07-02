Полицаи тренират в Добрич за по-добър синхрон при извънредна ситуация

Тренировка в рамките на съвместно учение между структурите на МВР е предвидена на територията на град Добрич на 3 юли, а на 7 юли е планирано съвместно учение с практическа част на структурите на Областната дирекция на МВР /ОД МВР/ – Добрич, в условията на извънредна ситуация, съобщават оттам..

Участие в учението ще вземат служители на ОД МВР Добрич, регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението», дирекция „Национална система 112", БЧК, служители от специални тактически действия при ОД МВР – Варна, Зонално жандармерийско управление – Варна, и служители на дирекция „Специални операции и борба с тероризма" при МВР.Учението и тренировката ще се проведат в градския парк „Свети Георги" и района на зала „Добротица".

"Възможно е да се чуят сирени, изстрели с халосни патрони и да се види засилено полицейско присъствие на посочените места. В районите на ученията движението на МПС и пешеходци е възможно да бъде временно ограничено", добавят от полицията.

Целта на тренировката и учението е да се синхронизират действията и връзките между различните структури.