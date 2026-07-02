Очевидец на инцидента с воден атракцион в Ахелой: Водачът на джета ускори въпреки скалите

Тримата изхвърчаха с много силен удар. Това разказа Румен Русев, който е очевидец на инцидента с воден атракцион в Ахелой. При случката пострадаха 3 момчета от Израел, а едно от тях е с опасност за живота. На 30 юни надуваем дюшек, теглен от джет, се обърна и се е удари в крайбрежни скали. Мъжът, управлявал джета, беше задържан, после пуснат от ареста, а след това - отново арестуван.

„Той направи грешка, при положение, че има скали, той продължи да ги води със скорост и да прави завои с тях. Точно там беше грешката, че не си знаеше дължината на въжето. Оттам нататък при последния завой той ги засили", разказа очевидецът Румен Русев.

„Той искаше да качи шест човека на този банан. Оттам нататък застанах и просто разбрах, че този джет няма как да дръпне шест човека, понеже, най-вероятно, няма тази мощност. Той влезе с джета, спря няколко пъти и джетът отказа. Тръгна обратно. Оттам разбрах, че този човек няма идея какво прави", посочи той пред NOVA.

„Той каза, че джетът е развален и остави трима човека. Потегли, всичко вървеше нормално и изведнъж направи завой с джета. Другите, които бяха останали, по същото време се развикаха и на ми стана ясно какво се случва. Всичко стана за три секунди, той ги блъсна в скалите. Тримата изхвърчаха с много силен удар, някъде около 20-30 км да е бил ударът. Оттам нататък двете момчета се претърколиха, станаха, едното обаче не мръдна. Дойде полиция", каза още очевидецът на инцидента.

Състоянието на 17-годишното момче остава тежко. Късно снощи родителите му настояваха то да бъде отведено с въздушна линейка към Варна, а оттам да излети към Тел Авив. Лекарите в Бургаската болница помолиха това да не се случва, защото състоянието му все още не позволява такова местене. Пострадалото момче ще остане в реанимацията на бургаската болница. То е контактно, но все още има опасност за живота му, казват лекарите. В Бургас пристигна и застрахователят на момчето.

„За мен този плаж е извън закона, и заведението, което е там, и джетовете нямат разрешителни, работят нелегално и незаконно", посочи Албена Русева, която също е свидетел на инцидента.

Водачът на джета е задържан за втори път. Това е 55-годишният Иван Сивов, който днес ще получи искане за мярка за задържане по стража. Към момента е известно, че джетът не е собственост на Сивов, а принадлежи на друга фирма.

„Районна прокуратура - Бургас е предявила обвинение на виновното лице за причиняване на средна телесна повреда при престъпна небрежност. За този вид престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до 2 години или пробация", заяви Мария Маркова, говорител районна прокуратура - Бургас.

„След разпити на част от свидетелите и пострадалите лица е установено, че израелските туристи са заплатили предварително на своя туроператор определена сума пари за ползването на атракционни услуги на мястото, на което плажуват и летуват", добави тя.

Маркова коментира, че ако здравословното състояние на пострадалото лице позволява то да бъде транспортирано и в Тел Авив, ще бъдат изискани всички необходими медицински документи, за да може съдебномедицинската експертиза да бъде изготвена обективно и да отговори в детайли какво е здравословното състояние и какви са телесните увреждания.