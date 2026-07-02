Трима митрополити отслужиха литургия за 20 години от освещаването на църквата „Св. Висарион Смоленски“

Пловдивският митрополит Николай, Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний и Сливенският митрополит Арсений отслужиха тържествена архиерейска литургия по повод 20 години от освещаването на един от най-внушителните православни храмове в България – „Св. Висарион Смоленски". Събитието събра десетки миряни и гости на града.

Църквата е втора по големина у нас след храм-паметника „Св. Александър Невски" в София. Храмът е изграден по инициатива на гражданско сдружение, с главни дарители сем. Тодор и Здравка Баткови, почетни граждани на Смолян. Централният кораб на сградата е с площ 382 кв. м, централният купол е с диаметър 17 м, а височината на камбанарията е 32 м. Църквата има 11 камбани, произведени от руската компания ЗИЛ, като най-голямата от тях е с маса 2 тона. Храмът е осветен през 2006 година и е посветен на свети Висарион Смоленски – покровител на Средните Родопи. За 20 години той се превърна не само в духовен център, но и в емблема на Смолян.

По думите на ктитора Тодор Батков храмът продължава да се развива и да привлича посетители от страната и чужбина. Особено впечатляваща е криптата, в която се съхраняват десетки ценни икони от различни исторически периоди. Освен дарителите, на юбилея присъстваха областният управител на Смолян Георги Пепеланов, кметът на община Смолян Николай Мелемов, бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров, както и приятели и съмишленици.

Работата по вътрешното оформление продължава. Изписването на централния купол е предизвикателство, тъй като той е с височина 27 метра. За тази задача от миналата година се събират дарения.

През август миналата година беше успешно завършено изографисването на 11-метровия олтар на катедралния храм. Проектът беше реализиран от екипа на проф. Владимир Аврамов от Великотърновския университет и включва монументални стенописи като Богородица „Ширшая Небес", сцената на Евхаристията и образите на светите отци. След приключването на този етап започна и кампания за набиране на дарения за изографисването на останалите части от храма, включително стените и централния купол. Целта е цялостното завършване на вътрешната живопис да утвърди храма като водещ духовен и културен център в Смолян и Родопите.

Интересът към най-голямата духовна обител в Родопите нараства заради туристическия поток както от страната, така и от Гърция след отварянето на пътя към Беломорието. Все повече чуждестранни посетители включват Смолян и Родопите в своите маршрути, отчитат от катедралния храм.