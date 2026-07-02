Бившият приятел на Глория готви споразумение с прокуратурата в Пловдив за 8 кг марихуана

Заедно с него зад решетките попаднаха още петима, но четирима вече се договориха с държавното обвинение

Бившият приятел на попфолк певицата Глория Добромир Добрев обсъжда параметрите на споразумение с прокуратурата в Пловдив. 39-годишният мъж е готов да се признае за виновен по обвиненията в участие в организирана престъпна група и в държане на 7 888,40 грама марихуана за 80 665,50 евро с цел разпространение и да си договори наказание, което ще трябва да бъде одобрено от Окръжния съд на втория български град.

Добрев беше арестуван през август м.г. в София. Заедно с него зад решетките попаднаха още петима души, като бяха обвинени за ОПГ за разпространение на наркотици. Четирима от тях вече сключиха споразумения с прокуратурата и по делото останаха само бившият приятел на певицата и 60-годишният Николай Гоцев. Вторият е привлечен към наказателна отговорност и за държане на доста по-голямо количество марихуана - 75 320,50 грама на обща стойност 770 215,20 евро.

Адвокатът на Гоцев Мартин Трифонов възрази, че делото всъщност не е подсъдно на пловдивския съд и поиска то да бъде прехвърлено в София. Защитникът изтъкна, че не е достатъчно просто в обвинението да пише, че групата е действала на територията на столицата, Града на тепетата и други части от България, а трябва да се опише кое действие на кой обвиняем е извършено тук. Освен това не било ясно посочено как подзащитният му е извършил това, в което е обвинен. По думите на адвоката няма как да се презумира участие в организирана престъпна група само от намерените наркотици. "Проблемът не е че обвинителният акт е кратък и лишен от факти. Той е прекалено широк, разфокусиран и смесва различни фактически пластове, без да е ясно участието на всеки подсъдим в ОПГ-то", каза Трифонов.

Защитникът на Добромир Добрев Кирил Николов също посочи, че в обвинителния акт не е описано нито едно действие, което клиентът му е извършил на територията на Пловдив. Според него също куца обвинението за участие в ОПГ, но уточни, че мъжът е готов да се признае за виновен и дори да сключи споразумение с прокуратурата. Самият обвиняем също го заяви в залата.

След съвещание съдебният състав обаче прие, че местната подсъдност на делото е в Пловдив. Магистратите не се съгласиха с критиките на защитата и насрочиха следващото заседание за 30 юли, когато ще бъдат призовани половината свидетели - 16 души. Решението обаче подлежи на обжалване пред Апелативния съд. Ако до тогава Добромир Добрев е постигнал споразумение, то ще трябва да бъде разпределено на друг състав за одобрение.