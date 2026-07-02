Община Върбица продължава последователната си политика за опазване на околната среда с нова екологична инициатива, която съчетава грижата за природата с насърчаването на четенето.

През последната година общината реализира поредица от екологични кампании, в които активно се включват деца, ученици, учители и родители от всички населени места. Инициативите постепенно се превърнаха в част от усилията за изграждане на по-висока екологична култура и за възпитаване на отговорно отношение към природата сред младите хора.

Кметът на община Върбица инж. Мердин Байрям неизменно подкрепя участниците в тези кампании, като насърчава децата да бъдат активни в опазването на околната среда. По думите му всяко добро дело заслужава признание, а младите хора, които дават личен пример, са най-добрите посланици на едно по-чисто и по-зелено бъдеще.

След успеха на досегашните инициативи, общината обявява нова кампания под мотото „Отпадъците се превръщат в знание“.

Всеки жител на общината може да се включи, като събере празни пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета и ги предаде на специално обособения пункт на площад „Веригава“ в град Върбица. При предаване на минимум 3 килограма пластмасови бутилки или алуминиеви кенчета участниците ще могат да изберат книга като подарък от специално подготвена колекция.

От общината призовават пластмасовите бутилки и кенчетата да бъдат предварително изпразнени и смачкани, за да се улесни тяхното събиране и транспортиране.

За инициативата са осигурени общо 1000 книги, които ще намерят своите нови читатели. Част от тях – 400 издания – са дарени от издателствата „Просвета“, „Клет България“ и „Бит и техника“, които подкрепят каузата като партньори на общината.

От местната администрация изразяват надежда, че и тази кампания ще срещне широк обществен отклик и ще привлече още повече участници. Посланието на инициативата е, че всяка предадена пластмасова бутилка е принос към по-чиста околна среда, а всяка подарена книга – инвестиция в знанието и бъдещето на младите хора.

С поредната си екологична акция Община Върбица затвърждава стремежа си да развива устойчиви практики, които едновременно насърчават опазването на природата, образованието и активното участие на местната общност.