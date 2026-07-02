Пеевски: В моя личен живот не ползвам публични ресурси и е незаконно Демерджиев да ме разследва

227 пъти за 8 г. Пеевски е летял от София с 81 спътници, обяви вътрешният министър от парламентарната трибуна

"Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България. Моят личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи".

Този лаконичен коментар направи лидерът на ДПС Делян Пеевски пред репортерите в парламента, докато в залата течеше изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. На него министърът изнесе данни за пътувания на лидера на ДПС.

"227 пъти за осем години е излитал от летището в София Делян Пеевски. С него са летели 81 души, сред които бизнесменът Александър Сталийски и конституционният съдия Десислава Атанасова", обяви Иван Демерджиев по време на изслушването.

Чартърните полети с частни авиокомпании са били 181, твърди вътрешният министър. "Установено е кой е заплатил един от договорите, който е за шест частни двупосочни полета до Истанбул на стойност 122 880 евро, т.е. един полет струва 10 хил. евро", заяви Демерджиев.

Пеевски е бил на тези шест двупосочни полета, които са платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори". Договорът е сключен през декември 2025 г. и е прекратен на 21 май. В дружеството участие има адвокат Александър Ангелов, който според Демерджиев е адвокат на Пеевски. Сега МВР проверявали кой е платил останалите полети.

Демерджиев отказа да даде информация за оперативните работници, както поискаха да знаят от ДПС, но обеща на депутатите, че може да им даде още подробности, ако пожелаят. При този отговор Пеевски напусна пленарната зала.

"Това не е проява на нездраво любопитство, обследваме тези обстоятелства по отношение на потенциално възможна търговия с влияние, корупционни практики и други подобни престъпни състави. Когато приключим работата си, ще докладваме всички материали на компетентната прокуратура, а номера на тази преписка ще получи всеки народен представител, който има интерес", каза още министърът.

Шестте двупосочни полета са били с авиопревозвача "Хипериън авиейшън", твърди вътрешният министър. Обикновено първата дестинация на полетите е бил Истанбул, после - различни държави, обикновено Дубай, Турция и Гърция, заяви още Демерджиев. МВР са изпратили запитвания през дирекцията за международно оперативно сътрудничество.

Има данни в няколко регистри за пасажерите, но се знае само кой е излетял с него от тук, каза още министърът. МВР обаче искат да разберат дали и кой се е присъединявал в чужбина. От 2018 г. са регистрирани съвместни резервации на Пеевски с още 81 човека, обяви Демерджиев. Той спомена имената на бизнесмена Александър Сталийски, конституционната съдийка Десислава Атанасова, но преди да встъпив в длъжност. Според депутата от ДПС Хамид Хамид обаче това е лъжа и призова министъра да излезе и да се извини.

"Доста бизнесмени имат съвместни резервации с Пеевски. Например Добрин Иванов, известен в оръжейния бизнес, само че няма данни той да се е качил на този полет", обясни още министърът. Делян Пеевски напусна пленарната зала по време на изслушването. Снимка: Велислав Николов

В МВР имало няколко сигнала относно полетите на Делян Пеевски, свързани с тяхното финансиране, хората в самолета и пренасяни вещи. Информацията още се обработва.

"Пеевски е имал доста пътувания, голяма част са по линията София - Истанбул и продължават по различни дестинации. В комуникация сме с различни държави и сме поискали информация дали пътуванията продължават от Истанбул, като сме поискали информация каква е посоката на полетите, каква е крайната дестинация, кои са пасажерите на последващите полети. Изясняваме с какви средства са заплащани тези полети, какво е основанието да бъдат заплатени, какъв е произходът на средствата. Към момента събраната информация показва, че полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество, интересен е въпросът дали тези средства са на самото дружество, или са постъпили по клиентската сметка. Изясняваме и тези обстоятелства, както и от кого и на какво основание", каза Демерджиев.

По случая работи ГДБОП. След като публично е станало ясно за сигналите, Софийската градска прокуратура е изискала един от тях и всички материали по него. Сега в МВР не знаят какво се случва там. Според Демерджиев се бездейства.

"Адвокат на Пеевски, който е народен представител, доста често иска информация, която за мен е необяснима - кои са конкретните оперативни работници, какво работят и защо", продължи Демерджиев. Вероятно става въпрос за Хамид Хамид. На 18 юни от пресцентъра на движението съобщиха, че Пеевски е подал сигнал в прокуратурата срещу Демерджиев, за да провери дали министърът е "натискал кметове за "кошаревски" свидетели" срещу него. Негов адвокат е Хамид, вижда се от документа, разпространен от партията. Хамид Хамид Снимка: Велислав Николов