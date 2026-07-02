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Цех за дървени пелети изгоря в Търговище

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

На 1.07.2026 г. в 7,14 ч в цех за производство на дървени пелети в северната промишлена зона на  Търговище е възникнал пожар, съобщиха днес от пресцентъра на областната дирекция на МВР в града.

Към мястото на инцидента своевременно са били насочени екипи на РС и РД ПБЗН - Търговище. В резултат на пожара са изгорели покривна конструкция и хале с обща площ около 800 кв м, с намиращи се в помещението машини, мотокар и друг инвентар, както и пелети и суровини за производството им. Няма пострадали хора.

През целия ден вчера след локализиране и погасяване на пожара, екипи на РСПБЗН - Търговище са дежурили на мястото заради  потенциалната опасност той отново да се възобнови вследствие на високите температури. Благодарение професионалната намеса на пожарникарите е предотвратено огънят да обхване и намиращи се в близост две други сгради, каравана, мотокар, фотоволтаични панели, трафопост, навес със складирани гуми, както и паркирани в съседство няколко леки автомобила.

Извършен е оглед на местопроизшествието. Причините за възникване на инцидента са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

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