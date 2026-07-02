Румен, обвинен, че хвърлил и убил Къци през Лъвов мост, окончателно остава в ареста

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Тричленен състав на Апелативен съд – София потвърди определението на Софийския градски съд, с което спрямо обвиняемия Румен Шибилов е взета мярка за неотклонение „задържане под стража" по обвинение за умишлено причиняване на смърт, съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдът споделя извода, че е налице обосновано подозрение относно авторството на престъплението, вменено на обвиняемия. Също така приема още, че при по-лека мярка за неотклонение съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, доколкото води скитнически начин на живот. Румен Шибилов СНИМКА: Юлиян Савчев

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Според държавното обвинение на 22 юни около 18:10 ч. Шибилов умишлено е умъртвил Къци, като го е избутал през парапета на Лъвов мост, вследствие на което 36-годишният мъж паднал и е получил съчетана и височинна травма, довела до смъртта му. Първоначално след инцидента бяха задържани трима души, но обвинение получи Румен. Румен Шибилов СНИМКА: Юлиян Савчев

По първоначална информация двамата се скарали за доза билка - марихуана, напоена с химически вещества. Според други пък скандалът между тях бил за 40 евро.