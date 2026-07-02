Министър Найденов иска уволнението на градския прокурор на София

Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) отстраняване от длъжност на шефката на Софийската градска прокуратура (СГП) Емилия Русинова. Найденов поиска тя да бъде отстранена, както от ръководните й функции, така и от длъжността „прокурор". Това съобщиха от пресцентъра на министерството на правосъдието.

В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от СГП, така и от СРП.

"Достъпът й до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. То е образувано на 13.05.2026 г. за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи за накърняване на престижа на съдебната власт. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера „Осемте джуджета". Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могла да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство", посочват от министерството.

"Министър Найденов внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия. Без да предопределя изхода на основното производство, правосъдният министър упражнява функцията си да обезпечи изясняване на всички факти и обстоятелства, относими към етичното поведение на прокурор Русинова", казват още от там. Емилия Русинова

През май месец тази година прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу шефката на СГП Емилия Русинова. То е във връзка с нейно пътуване в Северна Македония в една кола с Петьо Петров - Пепи Еврото през лятото на 2021 г., когато случаят "Осемте джуджета" вече е известен.