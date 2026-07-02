Община Шумен приключва 2025 година с финансова стабилност, без просрочени задължения към доставчици и партньори и с успешно изпълнение на бюджета.

Отчетът за изпълнението на бюджета за 2025 година беше представен от заместник-кмета по бюджет и финанси Бейнур Ахмед. На представянето присъстваха председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, заместник-кметове, директори на общински предприятия, директори на дирекции и служители на общинската администрация.

По време на общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета беше представено, че към 31 декември 2025 г. изпълнението възлиза на 201,9 млн. лева или 87,79% от уточнения годишен план.

Общият размер на приходите с държавен и местен характер достига 201,6 млн. лева, като приходите с държавен характер са 130,6 млн. лева, а местните приходи – 71 млн. лева. Данъчните приходи надхвърлят планираното изпълнение и достигат 17,5 млн. лева или 113,64% от годишния разчет. Собствените приходи на общината са 41,3 млн. лева, което представлява 94,32% изпълнение на плана.

През 2025 г. Община Шумен е реализирала капиталови разходи за 38 млн. лева, насочени към модернизиране на уличната и ВиК инфраструктура, образованието, здравеопазването, социалните услуги и спортната инфраструктура. Сред значимите инвестиции са продължаващата реконструкция на бул. „Симеон Велики“, улиците „Оборище“, „Северна“ и „Университетска“, изграждането на закрития плувен басейн, както и изпълнението на редица европейски проекти.

Към 31 декември 2025 г. общият дълг на Община Шумен е 17,28 млн. лева, след като през годината са погасени главници за над 3 млн. лева. Напълно е изплатен заемът към Фонд ФЛАГ, а Общината продължава да обслужва задълженията си без просрочия.

Общинските предприятия „Общински жилища и имоти“, „Стопанска и охранителна дейност“, „Строителство и благоустройство“, „Чистота“, „Паркове и обредна дейност“, „Общински медиен център“ и „Туризъм, публични прояви и атракции“ също отчитат стабилни резултати през 2025 г. При бюджетна рамка от 16,8 млн. лева те са реализирали дейности за 17,2 млн. лева и собствени приходи в размер на 4,66 млн. лева. През годината предприятията са извършвали дейности по поддържането на инфраструктурата, чистотата и зелените площи, обновяването на общински обекти и спортната база, както и експлоатацията на новите общински съоръжения.

Отчетът показва още, че Община Шумен приключва финансовата 2025 година без просрочени задължения, при висока събираемост на собствените приходи и изпълнение на всички основни публични дейности. В заключение се посочва, че бюджетът е изпълнен законосъобразно, ефективно и при спазване на всички фискални показатели, като са осигурени необходимите средства за реализиране на общинските политики и инвестиционната програма.