Автомобил блъсна дете, докато пресича на пешеходна пътека във Варна

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Дете е пострадало при пътнотранспортно произшествие на бул. „Република" във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден около 9:48 часа днес. По първоначална информация водач на лек автомобил е блъснал 15-годишно дете, което е пресичало пътното платно на пешеходна пътека.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и Центъра за спешна медицинска помощ. Пострадалото дете е транспортирано до болнично заведение за преглед и лечение.

По информация на полицията детето е било контактно след инцидента. Медиците извършват необходимите прегледи, за да установят характера и тежестта на получените травми.

Водачът на автомобила е останал на мястото на произшествието и е съдействал на органите на реда. Той е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни.

Служители на „Пътна полиция" извършиха оглед на местопроизшествието и изясняват всички обстоятелства около катастрофата. Предстои да бъде установено при какви условия е настъпил инцидентът, както и дали са спазени правилата за движение както от водача, така и от пешеходеца.

От полицията призовават шофьорите да бъдат особено внимателни в районите с интензивно пешеходно движение, особено през летните месеци, когато по улиците има повече деца. Апелът е и към родителите да напомнят на децата правилата за безопасно пресичане и движение в близост до пътното платно.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни.

Работата по случая продължава.