Инициатива на Община Русе превърна ученически идеи в послания към природата

По инициатива на ОП „Комунални дейности" ученици от 10. А клас на ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак" реализираха проекта „Дървото говори!". Те изработиха дървени табелки с оригинални еко послания, които днес поставиха в Лесопарк „Липник", в района на малкото езеро. Идеята е да се насърчат посетителите да пазят природата чрез позитивни и въздействащи послания. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Началото на проекта е поставено с въпрос, зададен в час по изобразително изкуство - „Ако дърветата можеха да говорят, какво ли щяха да ни кажат?". Именно той вдъхновява учениците да създадат своите творби.

Единственото условие пред младите творци бе табелките да не бъдат скучни и забранителни, а да привличат вниманието и сами да карат хората да се замислят за отношението си към природата. Вместо пореден учебен проект, класната стая се превърна в творческо ателие, изпълнено с идеи, цветове и вдъхновение.

Всеки ученик създаде собствена концепция и рисунка. По дървените табелки бяха изобразени дървета, птици, животни, цветя, пеперуди и зелени пейзажи, като всички носят едно общо послание – да пазим природата и да се грижим за нея. Младежите изписаха на гърба им и свои пожелания към посетителите на лесопарка.

Инициативата „Дървото говори!" е пример за успешно партньорство между Община Русе и младите хора в подкрепа на опазването на околната среда. Проектът показва как чрез творчество, активна гражданска позиция и лична ангажираност могат да бъдат насърчени добри практики за съхраняване на природното богатство на общината, заявиха от ОП "Комунални дейности".