Пострадалият в Ахелой младеж остава в Бургас, не може да лети до Израел

В Бургас остава 17-годишният младеж, който тежко пострада при инцидент с джет и надуваем атракцион в Ахелой. Медицински екип от Израел, който пристигна в морския град да го отведе в родината му, е преценил, че състоянието му не позволява да лети, включително и до София.

Медицинският екип от родината му пристигнал по линия на застрахователна компания, с която младежът имал сключен договор.

Състоянието му остава критично, с опасност за живота, казаха от УЧБАЛ-Бургас, където е настанен в реанимация.

В Бургас е и бащата на младежа, за който 24 часа вече писа, че пристигна веднага след тежкия инцидент. С близките на момчето се обсъждал варианта то да бъде транспортирано с хеликоптер до специализирана клиника в София, но само ако състоянието му се подобри и позволява да лети.

В ареста остава 55-годишният бургаски бизнесмен Иван Сивков, който е стопанисвал водния атракцион и е карал джета във вторник, когато стана тежкият инцидент. Утре районният съд в Поморие ще решава дали арестът му да продължи както поиска прокуратурата да му бъде наложена мярката "задържане под стража" с удължаване до първоначалните 72 часа. Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда по професионална небрежност, за което може да получи до 2 г. затвор, ако се установи вината му за инцидента.

Според прокурор Мария Маркова разследването на инцидента било в начален етап и можело да се промени. От държавното обвинение обявиха, че Сивков е бил неправоспособен да управлява атракциона, за който нямал и разрешително да го стопанисва на плажа в Ахелой.

Версията, по която работят разследващите, е че младежът от Израел се е ударил в подводен камък при захождане на джета с надуваемия диван, прибирайки се към брега.