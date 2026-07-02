Съветът по вероизповеданията с писмо срещу орязването на парите им с 1/3

Има подготвено писмо от Съвета по вероизповеданията в България срещу предвидените 30% съкращения в заплащането и субсидиите, които ще се дават на официално регистрираните в нашата страна вероизповедания.

За това алармира от парламентарните кулоари днес лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Според него орязването на финансирането в сектора е много сериозен проблем.

"Ако орежеш финансирането, хипотетично, на Главното мюфтийство, хората, които са на заплата там и тя бъде намалена с 1/3, както се предвижда, много бързо ще намерят алтернативно заплащане от най-различни фондации, които представляват заплаха за националната сигурност, бидейки проводници на друго, нетрадиционно за България направление в ислямската религия", каза той.

От партията са възмутени от факта, че в комисия бе отхвърлено предложението им за въвеждане на час по "Добродетели и религия" и то няколко дни след като премиерът Румен Радев се срещна с патриарх Даниил. А най-голямата съпротива дошла точно от представители на "Прогресивна България". Костадинов напомни, че има два Богословски факултета и от там са се дипломирали достатъчно богослови, с част от последните промените в образованието, подобни часове могат да се водят и от други специалисти.

Костадинов обвини представителите на ПБ в лицемерие. "Не знам дали Румен Радев знае за това вчера (случилото се на комисията - б.р.). Дали Радев е излъгал българския патриарх, защото на сайта на МС все още пише, че специално са обсъждали въвеждането на вероизповеданието? Ако позицията му не се променила, означава, че той не си контролира собствената група. Ако си я контролира, и тя е гласувала против, значи миналата седмица Румен Радев е излъгал не кой да е, а българския патриарх",настоя депутатът.