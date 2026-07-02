Министър Георги Вълчев: Още в детската градина трябва да се учат на работа в екип

Добрият път е да споделяме опит. Начало на образователния път. Ключова е ранната възраст, когато децата трябва да се социализират, когато трябва да бъдат изградени ранните им навици за отношението към знанието, за работа в колектив, в научаване на първите уроци как трябва да бъдеш част от една голяма общност. Това е може би най-големият проблем на света. Хората загубиха усещане, че са част от големи общности. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при откриването на заключителната конференция по проект „Повишаване на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст чрез засилване на управлението, наблюдението и оценката".

"Вероятно и социалните мрежи допринесоха много за това. Дано с този проект и с последващите действия успеем да положим здрави основи, така че децата на България да получават качествено образование, да имат равен шанс, всеки да може да реализира способностите си така, че да бъде полезен не само на себе си, а и на обществото", каза още министърът.

Проектът „Повишаване на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст чрез засилване на управлението, наблюдението и оценката" се реализира съвместно в България и Португалия. Той е финансиран чрез Инструмента за техническа подкрепа на ЕС и се изпълнява от УНИЦЕФ в сътрудничество с Европейската комисия. Основната му цел е да подпомогне развитието на по-ефективна система за управление, наблюдение и оценка на качеството на образованието и грижите в ранна детска възраст. В рамките на проекта беше извършен цялостен анализ на системите за образование и грижи в ранна детска възраст в България и Португалия, проучени бяха добри европейски практики и беше разработена Национална рамка за наблюдение и оценка на качеството за България. Ръководството на проекта за България беше осигурено от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика.

В заключителната конференция участваха заместник-министърът на труда и социалната политика Лилия Стоянович, директорът на Инструмента за техническа подкрепа към Европейската комисия Юдит Рожа (с видеообръщение), директорът на дирекция „Обществено здраве" в Министерството на здравеопазването Илия Тасев, вицепрезидентът на Борда на Министерството на образованието, науката и иновациите на Португалия Еулалия Александър, представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн, експерти от МОН, МТСП, МЗ, УНИЦЕФ и Националното сдружение на общините в Република България.

Резултатите от проекта бяха представени от Ваня Георгиева от МОН и Ивон Монтейро от Министерството на труда, солидарността и социалните услуги на Португалия. В следобедната част на конференцията Александра Серафим-Соарес от Европейската комисия ще представи европейския контекст на проекта.