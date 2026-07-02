Сметната палата ще одитира пенсии, АПИ и финансовото министерство за последните 6,5 г.

Опозицията предупреди, че за предвидените за проверка институции, с изключение на АПИ, се прави проверка всяка година

Сметната палата ще трябва да одитира публичните разходи в няколко институции за периода от 1 януари 2020 г. до 30 май тази година. Това решиха депутатите след дебат и взаимни обвинения кой е виновен за финансовото състояние на държавата.

Миналата седмица шефовете на икономическата и бюджетната комисии Стефан Белчев и Константин Проданов от "Прогресивна България" представиха идеята за одитите на брифинг в парламента. Те обясниха, че вместо временни парламентарни комисии с ограничен ефект, залагат на проверка от независимата одитна институция, която да предостави професионална оценка на ключови финансови процеси в държавата. Целта е да се демонстрира, че залагаме на институционален, оперативен и професионален ефект, вместо да правим временни комисии, възлагаме реална проверка за държавните финанси в няколко сфери. Тя ще бъде отправна точка за бъдещи анализи", обясни тогава Проданов.

Първият обект на анализ е държавното обществено осигуряване - ще се гледат разходите на НОИ за пенсии и плащанията на социалното министерство за различни видове социална подкрепа. Ще се анализират увеличенията на пенсиите по швейцарското правило, промените в пенсионната формула, ръстът на минималната пенсия и извънредните преизчисления през последните години. Анализът, по предложение на ресорната комисия е 30 юни.

Проверката ще включва още разходите за майчинство, болнични и обезщетения за безработица. А "Прогресивна България" вече намекнаха за промяна в пенсионната формула. Опозицията пък дебне да няма увеличение на осигуровките.

Ще се проверяват и харчовете в АПИ като вносителите на предложението искат да разберат дали има практика за отлагане на разходи към следващи години, което може да изкривява реалното финансово състояние на агенцията. Докладите за АПИ са два - един, който трябва да се представи през октомври, и един в началото на следващата година

Проверката ще има за нормативните промени върху приходите, разходите и бюджетното салдо в периода от 2020 г. до средата на 2026 г. Разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите програми и решенията за разширяване на администрацията, както и причините приходите да не успяват да компенсират нарастващите разходи - са част от въпросите, които търсят отговор.

Още в точката, свързана с проверки на социалните плащания и бюджета на държавното обществено осигуряване "Възраждане" и ПБ влязоха в спор кой познава социалната система, като хората на Костадин Костадинов дори обвиниха мнозинството, че се е опитало да се гаври с пенсионерите.

Зам.-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев защити добавките на пенсионерите. Атакува и Стефан Белчев от "Прогресивна България", че е "седял до Росен Желязков" и работил с ГЕРБ. "Вие искате да докажете структурен дисбаланс при формирането на пенсиите в България, това правите вие", ядоса се той.

Тома Биков от ГЕРБ обяви, че ще подкрепят предложението за проверки, само за да види накъде ще поемат след това управляващите.

"Озадачен съм от предложението, защото и по отношение на пенсиите, и за АПИ има доклади всяка година. Ако искате информация, може да го направите и от там, няма нужда от одит. Този процес ще приключи с някакъв доклад, ще има констатации и след това ще трябва да кажете какво ще правите от тук нататък. За съжаление ще се загубят 3-4 месеца докато тече този доклад", заяви депутатът. И настоя, че ако се планират реформи, ПБ трябва да го кажат още сега.

Биков заподозря, че се готви пенсионна реформа и поиска да знае каква.

"Започвате да се оформяте като мнозинство от констататори. А управлението е динамика. Тези одити ще ви донесат повече проблеми. Губи се време. В сегашните времена скоростта е най-важното нещо", предупреди той. В пенсиите няма какво да се крие, всичко е ясно, насто Биков.

Мартин Димитров от ДБ също напомни, че и преди е имало добри одити на Сметната палата - такива, които са откроили конкретни нередности и проблеми, помогнали са за оптимизация на дадени системи.

"Вие искате за системи, в които има годишен одит, да се направи и 5-годишен одит. ДБ не виждаме логика и смисъл, Това важи за НОИ, социалното и финансовото министерства - има годишен одит. За АПИ обаче е добро - там може да има конкретен опит да се открият лоши и проблемни практики и те да се коригират", заяви депутатът. Той обаче не вижда смисъл да се прави повторна проверка за системи, които всяка година се одитират, защото се губи време.

"Срокът за представяне на тези одити е октомври, а тогава е и срокът за внасяне на бюджета за догодина. Ако целта е план за реформи, се натрупва огромна загуба на време. Ако искате макроикономически съвети как да се подобри функционирането на тези системи, няма да ви помогне Сметната плата", заяви Димитров. За подобрение на системите вариантът според него е НОИ, МТСП и социалните партньори, както и Фискалния съвет да дадат дадат предложения, да се организират дискусии за оптимизиране. Под оптимизиране нямам предвид вдигане на осигуровките, на комисия обещахте да не го правите, напомни той.

Красимир Вълчев от ГЕРБ одобри идеята за анализ. "Смятаме, че има неустойчивост на бюджетната политика. МС разчита за това на независима институция като Сметната палата. Последните година в тази зала бяха гласувани много неща, които натовариха текущите разходи. Всяко нещо е хубаво поотделно, мога да защитя всяко от тях. Проблемът е, че като ги съберем, те не кореспондират с данъчно осигурителната тежест. Да кажем, че са 30%, ако сравним разходите от 2025 г. или сегашния проектобюджет и видим социалната функция, сравним с 2020 бюджета, които е последния бюджет на разумната фискална политика, социалните разходи се увеличават от 11,7% на 15,8%. Няма как една социална сфера да се увеличи без да се натовари бюджетът", заяви той.

"Трябва да кажете по кой коловоз ще поеме бюджетната политика", настоя бившият образователен министър. Според него има голям проблем с пенсионната система, а разчетите на лидера на ПП Асен Василев не са верни - едва половината от пенсиите се плащат от осигуровки. Взимаме от всички останали сектори, за да ги финансираме, предупреди депутатът то ГЕРБ.

"Необходим е този одит, за да се стъпи на здрава основа. Целта е да видим къде системата се пропуква, за да я направим ефектива. Затова сме избрали период от 6,5 г. Обхванати са много правителства не искаме да сатанизираме никого. Това ще е един от няколко аналитични елемента", каза шефът на бюджетната комисия в НС Константин Проданов от ПБ.

"Необходим е анализ, защото нашият влак сме го избрали. Този обаче не е нашият и не може да му избираме коловоза. Това е закъснелия влак", реши да отговори на Вълчев и шефът на образователната комисия Димитър Здравков от ПБ.

"Опасяваме се, че част от вагоните са заложени, машинистът е напуснал локомотива, а кондукторът е слязъл на междинна спирка, Част от хората, дето са го дали за скрап са част от министрите, които вие може би визирате. Не може да бъдем критикувани за липсата на финансова безотговорност на поколения финансисти преди нас", заяви той.

Красимир Вълчев каза, че от 1997 до 2020 г. имало благоразумна финансова политика от различни правителства, включително и леви. "Алтернативната политика, която ни бе предложена бе да харчим повече отколкото събираме, оплака се той за периода след това. Тази политика доведе до сегашното влошаване на платежоспособостта, тази политика е нечестна към данъкоплатците и бъдещите поколения. В Гърция изкараха 20 и няколко години с тази политика и след това сметката дойде", каза депутатът от ГЕРБ.

И съпартийката му, бившата финансова министърка Теменужка Петкова напомни, че одити като искания се правят ежегодно. А в методологията на Сметната палата има принцип на ефективност - да не се допуска извършване на повторен одит по едни и същи въпроси ако няма допълнителни данни или индикации за проблеми. "Сметната палата има информация, достатъчно е да я прочетете. А за коловозите и влаковете не са неизвестни за вас и хората от вашата партия", заяви тя като напомни, че вицепремиерът Гълъб Донев бе и заместник-министър на социалното министерство както и премиер в няколко служебни правителства.

Шефът на социалната комисия Вено Сабрутев от ПП настоя да има одит от Сметната палата, където имало скрити "някакви милиарди евро" и бюджетни кражби. Той разкри, че имат обещание от ПБ да получат подкрепа като внесат такова искане.

Сабрутев е доволен от одита на пенсиите, започна да изтъква и приноса на лидера си Асен Василев, който като финансов министър вдигнал много от социалните плащания като пенсии и помощи за майките. Разкритикува обаче ПБ и ги обвини, че и след тяхното увеличение на пенсиите хората продължавали да обедняват драстично.

Депутатът каза, че за последните 10 г. субсидирането на пенсиите е намаляло стабилно. "2025 сме с 55% от осигуряването, при вас, по спомен, този процент е 56,5. Проблем с плащането на пенсии няма. Пенсионерите не са проблем на държавния бюджет. Погледнете приложение 2 на бюджета, който внесе Донев, там са част от проблемите - инфраструктурни проекти с драстично завишена стойност, 3-4 пъти. Такива действия гледахме в миналото правителство, опитаха да вдигнат цената на детската болница от 100 млн. на милиард", заяви той.

Не се бийте с пенсионерите, бийте се се олигарсите, завърши шефът на социалната комисия в НС.

Бе направена и редакционна поправка, според която срокът за внасяне в НС на окончателния доклад за АПИ по буква А е до 30 октомври 2026 г., а по буква Б – до 31 януари 2027 г.

Предложенията за одити във финансовото министерство и АПИ реално минаха без дебат. И въпреки изразените резерви трите текста минаха с пълно мнозинство.