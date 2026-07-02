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Задържаха двама с 13,5 грама канабис в село Батово, съобщават в Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 1 юли, около 21:30 часа в село Батово е извършена проверка на 43-годишен мъж. Установена е суха тревна маса с тегло 5,5 грама, реагираща на канабис. При последвалите действия служители на Второ районно управление на МВР – Добрич, е извършена проверка на частен имот в селото, обитаван от 20-годишен младеж. В къщата са установени три пакетчета със суха тревна маса с общо тегло 8 грама, реагираща на канабис.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.