ДБ искат Сметната палата да провери и резерва на горива

Сметната палата да провери и резервите на горива, предлагат от "Демократична България". Коалицията е внесла такъв проект на решение в парламента, в деня, в който депутатите гласуват да възложат на Сметната палата да провери и изпълнението на бюджета и парите за пенсии и АПИ от 2021 г. насам.

ДБ искат да се провери разполага ли държавата наистина с резерви за 90 дни, отговарят ли те на санкциите срещу Русия, имало ли е сключени договори, при които да не е била извършена реална доставка или пък тя да е била на занижено количество,

защитени ли са финансовите интереси на държавата и предприети ли са действия за минимизиране на риска от загуби. Предлагат да се одитира периода от 1 януари 2021 до 1 юли 2026 г. Срокът за извършването на одита е до 01.11.2026 г., а за внасяне на доклад в парламента - 1 декември.

"Законодателната рамка изисква поддържане на запаси за извънредни ситуации, но обществено значим е не само формалният отчет за наличност, а и възможността тези количества реално да бъдат използвани своевременно при криза. В тази връзка следва да бъде изяснено каква част от запасите се

съхранява на територията на страната, каква част се съхранява в чужбина, при какви договорни условия, в какви срокове може да бъде доставена обратно в България и дали съответните количества са в такава форма, която позволява незабавното им използване за покриване на потреблението при извънредна ситуация", пишат в мотивите си вносителите от ДБ.