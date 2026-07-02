Германка, хваната с 47 кг марихуана: Не знаех, че е дрога, обещаха ми 10 хил. евро

Германска гражданка от турски произход остава в ареста с обвинение за опит за контрабанда на над 47 кг марихуана. Окръжния съд в Хасково наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" на 51-годишната Мерал Дюлгер, обвинена в опит за контрабанда на над 47 килограма марихуана през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево".

Според обвинението на 29 юни т.г. на ГКПП „Капитан Андреево" жената е направила опит да пренесе от България в Турция 47,530 кг. високорисково наркотично вещество – марихуана, укрито в специално изграден тайник на лек автомобил. Наркотикът е бил разпределен в 38 пакета и е на стойност 388 827 евро.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Хасково Зорница Проданова поиска налагането на най-тежката мярка за неотклонение с мотив, че по делото са събрани достатъчно доказателства, за това, че обвиняемата е извършила престъплението. Според държавното обвинение е налице и реална опасност тя да се укрие или да извърши друго престъпление, като беше отчетено и обстоятелството, че е чужд гражданин без трайни връзки с България.

Защитата оспори искането на прокуратурата и настоя за по-лека мярка - парична гаранция. Пред съда Мерал Дюлгер призна деянието си, но заяви, че не е знаела какво превозва в автомобила, предаде БТА. По думите ѝ това е първото подобно деяние, извършено заради тежкото й финансово положение след раздяла със съпруга й. Тя посочи, че има три деца и задължения в размер на около 60 000 евро. Затова и поела риска за превоза, за изпълнението на който й били обещани 10 000 евро.

След преценка на събраните до момента доказателства съдия Георги Гочев прие, че е налице обосновано предположение обвиняемата да е извършила престъплението, за което е привлечена към наказателна отговорност. Съдът счете още, че съществува реална опасност тя да се укрие или да извърши престъпление, като отчете тежестта на обвинението и обстоятелството, че няма постоянен адрес и трайна уседналост в България.

Ако вината ѝ бъде доказана, за престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от 10 до 15 години и глоба от 100 000 до 200 000 лева.

Определението на Окръжния съд – Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок.